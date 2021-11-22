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Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Hamsik açıklaması! Neden oynamıyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, maç kadrosunda Marek Hamsik'in neden olmadığını açıkladı. İşte Avcı'nın o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:31
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Hamsik açıklaması! Neden oynamıyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Marek Hamsik hakkında konuştu.

İşte o sözler...
"Beşiktaş maçında 2 oyuncumuz sakatlanarak çıktı, bugün bizimle beraber değiller. Hamsik'i riske etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok maç var."

"Organizsyon ve formasyonlar bu zamanlarda oyunda tutabiliyor. Rakibimiz, ligde formasyonu değişik takımlardan birisi. Onlara karşı her türlü hazırlandık."

"Taraftarımızın her geçen gün artan desteği çok önemli. Bizimle beraber savunma yapsınlar, bizimle beraber hücum yapsınlar."

"Bizi ligin daha 13. haftasında çok farklı yerlere koyuyorlar. Bunlar bizim umurumuzda değil. Rekabet ortamı çok zor bir lig."

"Erol hoca için öğrenci demeyelim, bir ekip ve mesai arkadaşı. Karşılıklı birbirimize destek olduk. Ona bugün hariç bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim."

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