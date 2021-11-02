Borsa’da da lider

Lider Trabzonspor, geçen ay Borsa liginde de yüzde 65.8 ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. Şirketin hisse fiyatı 5.70 lirayla 10.5 yılın en yüksek seviyesini, piyasa değeri de 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Trabzonspor'un hisse fiyatı da 5.70 lirayla Ocak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyede. Geçen ay Galatasaray'ın hisseleri yüzde 11.4 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5.8 değer kazanırken, F.Bahçe'nin hisseleri yüzde 8.9 kaybetti.

PİYASA DEĞERİ TARİHİ ZİRVEDE

Trabzonspor'un piyasa değeri, geçen ay 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Ekim ayını, Fenerbahçe 3 milyar 28 milyon 788 bin lira, Galatasaray 1 milyar 949 milyon 400 bin lira ve Beşiktaş 1 milyar 497 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

YÜZDE 122 YÜKSELDİ

Trabzonspor, aylık bazda olduğu gibi yılbaşına göre performansa bakıldığında da Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında hisseleri en fazla yükselen spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri bu dönemde yüzde 122,1 artış kaydetti.