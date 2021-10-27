Trabzon-Rize aynıdır

Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Trabzon'da oynanacak karşılaşma öncesi iki taraftan da 'dostluk' açıklaması geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rize Başkanı Tahir Kıran TSYD Trabzon Şubesi dergisine konuştu. Ağaoğlu, Trabzon ve Rize'nin hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Tabii ki sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile" dedi ve şöyle devam etti: "Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmeli. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanlar ayrışmamalı."