Şampiyonluk istiyorum

Lider Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik önemli açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki Slovak orta saha, ''Ligde henüz 10 hafta geride kaldı. Şu anda zirvedeyiz. Lider olmaktan hem mutlu hem de gururluyuz. Tabii ki bunun kolay olmayacağının, zor olacağının farkındayız. Bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Burada işe odaklanmış durumdayım. Ve işimi tamamen iyi derecede yapmaya çalışıyorum. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun ve beklentilerin yüksek olduğunun ben de farkındayım. Hepimiz bunu biliyoruz" ifadesini kullandı. TECRÜBELI futbolcu şöyle devam etti: "Şu anda daha 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Mutlaka bu takımın berabere kalacağı veya kaybedeceği maçlar da olacaktır. Benim taraftarlardan beklentim, kötü gittiğinde, istemediğimiz şekilde kaybettiğimiz maçlardan sonra da bizi desteklemeleri. Şu anda Süper Lig'de ilk sıradayız. Lider olmanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Önemli olan işin sonunda ilk sırada kalabilmek. Ama şu anda liderliğin tadını çıkartıyoruz. Bunun için de kenetlendik.''

BÜYÜK TAKIM FORMASI GİYİYORUM

"Çoğu insanın son durak olarak gördüğü bir yer Çin. Ben de kontratımı erken sonlandırdım. Tekrar üst seviyede oynamaya devam etmek istedim. Türkiye'de büyük takımın formasını giyiyorum. Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor."

BERAT VE ÖMÜR

''Takım arkadaşlarınız sizden bu kadar güzel sözlerle bahsedince mutlu olursunuz. Ben de arkadaşlarımdan bu sözleri duyunca mutlu oluyorum. Berat'a geldiğimde 'Bu şekilde üstüne koya koya devam edersen milli takıma da gideceksin' demiştim. Gitti de zaten. Abdülkadir Ömür bence Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri. Bunu herkes görüyor. Son maçta bizim için kilit roldeydi.''

UĞURCAN HARİKA BİR KAPTAN

Hamsik, Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı: "Uğurcan Çakır'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi harika bir kaptan. Hem burada yetişmiş, hem de buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan bir tanesi. Dolayasıyla onunla beraber olmaktan çok mutluyuz. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var. Sadece bir birimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.''

HOCAMA DA SÖYLEDİM

"Avcı ile görüştüm evet ama bu çok özel bir konuşma değildi. Zaten hocayla sürekli konuşuyoruz. Tabii ki her oyuncu gibi ben de kulübede olmaktansa ilk 11'de oynamayı tercih ederim. Bunu dile getirmiştim"

ÇİFTE KUTLAMA YAPARIZ

Eski takımım Napoli de İtalya'da lider. Umuyorum ligi onlar da lider bitirecekler. Sezon sonunda aynı anda iki partiyle ben de çifte şampiyonluk kutlamış olacağım.''

ÇALIŞMAK YETMEZ BESLENMEK DE ÖNEMLİ

"Aslında profesyonel futbol kariyerine baktığınızda daha farklı süreç görüyorsunuz. Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, sizin fit kalmanız ve ya da kendinize bakmanız için yeterli değil. İdman ile birlikte yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza yani hayatınızın her adımına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de yaşımı düşündükçe bunlara dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum."