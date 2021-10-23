Trabzonspor'un Göztepe 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fırtına'da hedef, İzmir deplasmanından da kayıpsız dönerek koltuğu sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Göztepe Trabzonspor maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

İşte Fırtına'nın 11'i;

Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.