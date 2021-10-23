Trabzonspor 61 hafta sonra lider oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de 61 hafta sonra ilk kez puan farkıyla zirvede tek başına kaldı. Fenerbahçe'yi pazar akşamı 3-1'lik net skorla deviren ve ilk sıraya yerleşen Fırtına, rakibine 2 puanlık fark attı ve şu anda zirvenin hakimi.



BU KEZ AVERAJLA DEĞİL

Bu sezon ligin 1. ve 3. haftalarında averajla lider olan bordo- mavililer, en son 2019-20 sezonunun 24. haftasında şimdi olduğu gibi puan üstünlüğüyle tek başına zirvedeydi. (Trabzonspor 51, Başakşehir 49 Puan).



GEÇEN SEZON TAHTI GÖRMEDİ

2019- 2020'de 24. haftadan sonra, yine averajla 3 hafta daha liderliğini korumayı başaran Trabzonspor, 28. haftada yerini Başakşehir'e kaptırmıştı. 2020-21 sezonunda 42 haftada hiç lider olamayan bordo-mavililer, tam 61 hafta sonra puan farkıyla 1. sıraya yerleşmişti.