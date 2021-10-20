"Sevinmeyi fazlasıyla hak ettiniz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası bir hayli keyifli. Ağaoğlu maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak ilk defa soyunma odasına inmişti. Ağaoğlu'nun içeride oyunculara "Önemli bir maç kazandık. Bize bu sevinci yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sevinmek hakkınız. Fazlasıyla hak ettiniz. Şimdi gelecek haftalarda da kazanarak yolumuza devam edelim" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası bir hayli keyifli. Ağaoğlu maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak ilk defa soyunma odasına inmişti. Ağaoğlu'nun içeride oyunculara "Önemli bir maç kazandık. Bize bu sevinci yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Sevinmek hakkınız. Fazlasıyla hak ettiniz. Şimdi gelecek haftalarda da kazanarak yolumuza devam edelim" dedi.