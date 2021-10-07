Hazırlıklar bugün başlıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından oyuncularına jest yaparak 5 gün izin vermişti. Bordo-mavili takımda 5 günlük tatilin ardından milli takıma giden oyuncular hariç bu akşam 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirileceği belirtildi.

EVİNDE ZORLANIYOR

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor evinde zorlanıyor. Dış sahada oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, evinde ise 3 karşılaşmada 5 puan aldı. Karadeniz devi yaklaşık 50 gündür evinde galip gelemedi. Evinde en son Sivas'ı 2-1 yenen Fırtına, G.Saray ile 2-2 ve Alanya ile de 1-1 kaldı.