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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan ilk 11'de sahaya çıktı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin genç yıldızı Ahmetcan Kaplan ilk kez 11 heyecanı yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 16:25
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan ilk 11'de sahaya çıktı

Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Kayserispor karşısında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.

Ahmetcan geçtiğimiz sezon U19 takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

AVCI'DAN AHMETCAN SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Ahmetcan, Trabzonspor'un gelecek sezonlarda yüzü olabilecek bir potansiyelde." ifadelerini kullandı.

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