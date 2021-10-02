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Kayserispor-Trabzonspor maçı CANLI

Trabzonspor, Kayserispor ile Süper Lig'in 8. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı ile yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 15:52
Kayserispor-Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında zirve yarışı sürüyor. Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde namağlup devam eden Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

📺 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan , İsmail Köybaşı , Siopis , Gervinho, Hamsik , Bakasetas , Nwakaeme , Cornelius

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Süleyman Özay ve Onur Özütoprak yapıyor.

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