Kayserispor-Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında zirve yarışı sürüyor. Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde namağlup devam eden Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

📺 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan , İsmail Köybaşı , Siopis , Gervinho, Hamsik , Bakasetas , Nwakaeme , Cornelius

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Süleyman Özay ve Onur Özütoprak yapıyor.