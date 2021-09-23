Gözler süper ikilide

Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puanla tarihi bir başlangıca imza atan Karadeniz devini Nwakaeme ve Bakasetas sırtlıyor. Nwakaeme 4, Bakasetas da 3 ile toplam 7 kez fileleri sarsarak, 20 kulüplü ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti. İki oyuncu, Fırtına'nın 11 golünün 7'sine imza koydu. Bordo- mavili takımın bugünkü Konyaspor karşılaşmasında da en büyük kozları yine bu süper ikili olacak. İki futbolcunun da amacı gol serisini devam ettirmek.

ATTIKLARI GOLLER

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Yeni Malatya, Sivas, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Bakasetas ise Yeni Malatya, Sivas ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı. Bu iki futbolcunun gol attığı maçlarda Trabzon 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanının tamamını topladı.