En iyi ikili

Fırtına, Süper Lig'in ilk 3 haftasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. İleri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz devinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken; 1'er de asist yaptı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı. Bu iki oyuncuyu Antalyaspor'dan Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti.

NWAKAEME GÖRÜŞME ODASINDA

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. 32 yaşındaki sol kanat ile görüşlere başlanırken, oyuncunun da Trabzonspor'da kalmak istediği öğrenildi. Kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nijeryalı yıldız ile bir pürüz çıkmayacağını düşünen yönetim de 'Bay Beyin'e kısa sürede imza attırmayı planlıyor.