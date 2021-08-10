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Molde’ye bilendiler

Fırtına, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Molde’ye bilendiler
Fırtına, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
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