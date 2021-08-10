Molde’ye bilendiler

Fırtına, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Fırtına, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.