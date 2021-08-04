Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.

Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.

Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.