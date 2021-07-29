Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 2 transfer daha yapacağız

Teknik direktör Abdullah Avcı, Riva kampında önemli açıklamalar yaptı. Transferde hızlı davrandıklarını ve beş oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatan Avcı, "Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak, umarım bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. İki transfer var yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz. Kulübün bütçesine, sisteme organizasyona uygun biçimde çalışmalar yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz, tabii ki çıkabiliriz. Daha iyisi, daha rekabet getirecek, daha kaliteli oyuncular için çalışıyoruz. 19 Yaş Altı takımımız şampiyon oldu. Trabzonspor'un kadrosunda kendi kaynağından 9 oyuncu var. Kendi kaynağımızdan çıkan çocuklar için taraftarlardan sabır istiyorum. Bunlar bütçemizi dengeleyen çocuklar" dedi.

OYUN FELSEFESİNİ TAKIMA OTURTTUK

Abdullah Avcı konuşmasına şöyle devam etti: "Dört hazırlık maçı oynadık. Geçen seneden bu yana oyun felsefesini oturttuk. Beş oyuncuyu da hemen hemen kampın başında, sadece İsmail ikince etabın sonuna doğru geldi, sisteme, bütçeye uygun şekilde bonservis bedeli ödemeden aldık. Gelen oyuncularla beraber rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, bununla beraber grup enerjisinin de Trabzonspor'un coşkulu, tempolu oynayacak aynı zamanda özellikle kaybetmeyi kabul etmeyen oyuncu ve oyun yapısına uygun hareket edecektir."

TRABZONSPOR'UN YERİ ZİRVEDİR

Tempolu, coşkulu oyunun yanına akıllı oyunu da sokmak istiyoruz. Başlangıçlar önemlidir ama futbol dalgalı bir oyundur. Zaman zaman dalgalanmalar olacak. Taraftarlarımızdan sabırlı, destek veren durumun oluşmasını istiyorum. Üst üste kazansak da bu olumlu desteği istiyoruz. Arada dalgalanmalar da olsa istiyoruz. Tabii ki Trabzon'un olduğu yerde hedef zirvedir. Bunun için en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum."

EKUBAN'IN AYRILIĞI

"Ekuban'ın neşesi yüksek, yüzde 100 çalışıyor. Bana gitmesiyle ilgili gelen bir şey yok. Deneyimden bahsettik. 24 küsur yaş ortalaması ile bu ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gerekecek. Bunun içine deneyim koymak gerekiyordu. Şampiyon takımlara baktığında, deneyim ve rekabet önemli. Geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk.

UĞURCAN'I YÖNETİM BİLİR

Uğurcan Çakır bizim takımın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli takım sürecini de bence bireysel performans olarak iyi tamamlamıştır. Takımın enerjisine çok önemli katkı sağlamaya çalışıyor. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa bunu başkanımız ve yöneticilerimiz ayrıntılı değerlendirir."

B TAKIMIN OLMASI LAZIM

"Kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız lazım, ben de Trabzonspor'da yatırım yapmak istiyorum. Trabzonspor'un B takımının da olması lazım. 19'a kadar gelebiliyorsa geliyor, olmazsa 19-23 tekrar sıçrama aralığıdır. Oyuncu oynadığında, sahaya çıktığında gelişebiliyor. Yabancı şöyle böyle, konuşursak 8 sene sonra da aynı şeyi konuşuruz. Yerli yabancı rekabetini getirecek ortamı sağlayalım, gerisi gelir."

FLAVIO BURADA; DIABATE GİDECEK

"Her oyuncuya teklif gelebilir.Bu normaldir. Ekuban burada, Flavio burada çalışıyor. Diabate bizle değildi. O kulübün tasarrufunda olan durum. İsteyenleri de var galiba. O bir yere gidecek ama diğerleriyle ilgili bir düşüncemiz yok. Gün gün olursa söyleriz."

TRABZON'DA FUTBOL AKILLARI VAR

"Trabzonspor'da her zaman futbol akılları olmuştur. Geldiğim günde ve ekibime de söyledim. Burası sıfır değildir. Burada önemli şeyler yapıldı. Etüt odaları var. Önemli futbol akılları geçti. Ben sadece onlara dokunacağım, dizayn edeceğim. Alt yapı ile Turgut hoca o arada köprü. Verimli toprakları daha da verimli hale getirmek istiyoruz. Az, kalitesi yüksek oyuncuyla çalışmak en doğrusu. O şekilde çalışmaya devam edeceğiz.''

YERLİ SAYISI ÇOK OLSUN

Futbol takımlarında performansların inişlerin çıkışların yaşandığı, zihinsel yorgunlukların olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yabancı kuralı çıkmış, ben bunu kulüp olarak uygulamaya çalışacağım. Ben çıkışımı yerli oyuncularla yaptım. Bunun sayısını çok olmasını isterim. Ama mevcutta bunun sayısını çoğaltıp, rekabeti sağlamaya çalışıyorum. Şu oynayacak, bu oynayacak garanti böyle bir durum yok. Matematik gerektiren, sıkıntılı bir durum.''

ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ

"İdmanlarda kilometreleri, sprintleri ölçüyorsun. Sahada oyun organizasyonu olarak önemli mesafe kat ettik. Bazen fizik olarak yetersiz olsan da oyun aklınla bunu kapatabilirsin. Her şeyi kazanarak gidemezsin, oyun da performans da dalgalanacak ama Trabzonspor hep oyunun içinde olan, hiç teslim olmayan bir takım olacak. Geçen sene hiç oyunu vermedik, bu sene bunu daha iyi hale getireceğimize inanıyorum."

TRABZON'DA MUTLUYUM

"Coşkulu, tempolu ama içinde aklı olan bir oyun istiyoruz. Trabzonspor taraftarından altyapıdan gelen 9 oyuncumuz için destek istiyorum. Trabzonspor'a gelirken dalgalı denizi seçtiğimi söylemiştim. Benim heyecanım çok yüksek, Trabzon'da çok mutluyum, umarım böyle devam eder."