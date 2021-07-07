Transfere devam

Bordo-Mavili ekipte başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Doğan "Hedefler doğrultusunda ciddi adımlar atıyoruz. Hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz" dedi. Doğan şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Deneyimli yönetici "Kısa sürede 4 önemli oyuncunun transferini gerçekleştirdik. Bunu başaran başka takım yok. Burada hocamızla geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren yaptığımız çalışmaların ve erken hamleler yapmamızın ciddi katkısı var. yabancı kontenjanıyla ilgili karar olmasaydı belki çok daha ciddi mesafe kat edebilirdik. Kimsenin şüphesi olmasın, gerekli takviyeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İSTİKRAR ÖNEMLİ

"Göreve geldiğimiz ilk dönem ekonomik olarak atacağımız adımların yanında sportif başarıyı da en üst noktada tutmaya çalışacağımızı söylemiştik. Bunu da önemli oranda başardık. Her yıl yarışın içerisinde olduğumuz gibi iki kupa kazanmayı da başardık. Bu sezon ise hem hocamızın söylemleri hem de kurduğumuz kadronun kalitesi bu yarışta ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesi aslında"

TARAFTARIMIZ STADA DÖNECEK

"Biz şampiyonluk için mücadele edeceğiz, yönetim kurulu olarak bu noktada üzerimize düşen neyse yapacağız. Taraftarlarımızın tamamı olmasa da bir bölümünün tribünlere dönecek olması heyecanımızı daha da artırıyor"