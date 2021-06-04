Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! " taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ekibi yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. Çalışmalarını bu yönde sürdüren bordo-mavili ekipte taraftarın kadroya katılması yönünde yoğun baskı yaptığı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth ülke basınına konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 14:16
Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Geçtiğimiz sezonu topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan 'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan bordo-mavililer, transfer temaslarını sıklaştırırken en merak edilen isimlerin başında geliyor...

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde bordo-mavili taraftarların takıma dönmesi için 2 milyonun üzerinde yorum ve mesaj attığı eski golcüsü ile ilgili "Sörloth'un ve Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından payımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların geleceğiyle ilgili beklenti hakkımız bulunuyor. Ancak şunu unutmamız gerekiyor ki; Sörloth şu an Leipzig'in sözleşmeli oyuncusu ve henüz kulüp oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar almadı."

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

"Teknik direktörünün bu konuda bir raporu yok. Bu yüzden başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. RB Leipzig'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabi ki kulübün oyuncuyla alakalı düşüncesi netleştiği zaman biz de kulübün vereceği karara göre daha net olarak konuşabiliriz. Ama şu an o noktada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'un babası Goran Sörloth da Norveç basınına flaş açıklamalarda bulundu. İşte Goran Sörloth, Norveç'in önemli gazetelerinden Dagbladet'e yaptığı açıklamalar....

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'HAYALLERİN ÇOK ÖTESİNDE'
Goran Sörloth, "Alexander'in 'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak. Önce milli takımla oynayacak ardından Leipzig'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'RESMİ BİR TEKLİF YOK'
Goran Sörloth, Norveçli golcünün 4 yıl daha Leipzig'de sözleşmesinin olduğunu ve bu sözleşmeye sadık kalacağını açıkladı. Goran Sörloth, "Şu anda ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok" dedi.

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'TARAFTAR ONUN DÖNMESİNİ İSTİYOR AMA...'
Goran Sörloth, taraftarının oğlu 'a karşı gösterdikleri ilginin muhteşem olduğunu ifade etti. Goran Sörloth, "Taraftarlar onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı. Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi." dedi.

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'HEM GURUR DUYDUM HEM MUTLU OLDUM'
Goran Sörloth, Dagbladet'e yaptığı açıklamada şunları ifade etti; "Bu geri dönüş mesajlarını gördüğümde hem gurur duydum hem mutlu oldum. 'da attığı gollerle yıldız oldu. Alexander, Trabzonspor'da kendini buldu. Bence taraftarı en çok etkileyen de bu oldu."

Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'LEIPZIG'DE KALIP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR'
"Abdullah Avcı onu takımda görmek istediğini açıkladı. Bu çok doğal çünkü Alex gerçekten çok iyi bir forvet. Fakat 'dan ayrılmak istemesinin sebebi kariyerinde daha üst seviyeye yükselmek istemesiydi ve bunu başardı. Açıkçası Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor."

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