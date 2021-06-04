Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

Geçtiğimiz sezonu topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan bordo-mavililer, transfer temaslarını sıklaştırırken en merak edilen isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor...
Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde bordo-mavili taraftarların takıma dönmesi için 2 milyonun üzerinde yorum ve mesaj attığı eski golcüsü Alexander Sörloth ile ilgili "Sörloth'un ve Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından payımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların geleceğiyle ilgili beklenti hakkımız bulunuyor. Ancak şunu unutmamız gerekiyor ki; Sörloth şu an Leipzig'in sözleşmeli oyuncusu ve henüz kulüp oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar almadı."