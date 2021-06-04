Son dakika spor haberi: Sörloth'un babasından flaş transfer sözleri! "Trabzonspor taraftarı dönmesini istiyor ama..."

'RESMİ BİR TEKLİF YOK'

Goran Sörloth, Norveçli golcünün 4 yıl daha Leipzig'de sözleşmesinin olduğunu ve bu sözleşmeye sadık kalacağını açıkladı. Goran Sörloth, "Şu anda ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok" dedi.

'TARAFTAR ONUN DÖNMESİNİ İSTİYOR AMA...'

Goran Sörloth, Trabzonspor taraftarının oğlu Alexander Sörloth'a karşı gösterdikleri ilginin muhteşem olduğunu ifade etti. Goran Sörloth, "Taraftarlar onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı. Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi." dedi.