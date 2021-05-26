Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'le sözleşme imzaladı! İşte ilk sözleri

Son dakika spor haberleri: ve 'le sözleşme imzaladı! İşte ilk sözleri

Kulübü, yeni transferleri ve 'e imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı. Gervinho, saha içinde işini yaparak konuşmayı sevdiğini ifade etti. Bruno ise takımın savaşçısı olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:13 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:09
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'le sözleşme imzaladı! İşte ilk sözleri

Kulübü, yeni transferleri ve 'e imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı. İşte o açıklamalar...

Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Bruno transfer süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor tabii ki. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan kulübüne de çok teşekkür ediyoruz.

Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz 'yı onlara satmıştık. Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum.

diğer liglere benzemiyor. Mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum.

"GERVINHO VE PERES'E 5'ER BİN FORMA YAZDIM"
"Sıkıntılı bir finansal süreçten geçiyoruz. Ne bulursak satıyoruz. satıyoruz, sebze meyve satıyoruz, sezon açıldığında da forma satıyoruz."

"Gervinho ve Peres'e 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunu aramızda hallederiz."

PERES: TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM
Başkanımıza, bize karşı gösterdiği güven için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmak, benim için gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağım.

GERVINHO: SAHA İÇİNDE İŞİMİ YAPARAK KONUŞMAK İSTİYORUM
Ben konuşmayı çok seven biri değilim, saha içinde işimi yaparak konuşmayı istiyorum.

Parma kulübüne de teşekkür ederim, bana kolaylık sağladılar. Hem ben hem ailem herkes burada, herkes mutlu. Bu, başarılı olacağına inandığımız bir proje. Takıma inanıyorum, onların da bana yardımcı olacağını biliyorum.




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