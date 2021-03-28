G.SARAY DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR Forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atarken 3 de asist üretti.

Geçtiğimiz yıl Mainz de iyi bir sezon geçiren Robin Quaison, 32 maçta 13 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Quaison'un piyasa değeri 7 milyon euro.