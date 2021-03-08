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Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:59
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

'in 29. haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya geliyor.

'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı yönetiyor.



TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: , Serkan, , , , Berat, , Bakasetas, Nwakaeme, , Afobe

Alanyaspor: Serkan, , , Fatih, , , , Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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