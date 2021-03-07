Haberler Trabzonspor Anastasios Bakasetas için Olympiakos iddiası

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'un Yunan yıldızı için önemli bir gelişme yaşandı. Yunan medyası konu ile ilgili yaptığı haberde, 'un Bakasetas'ı gündemine aldığını iddia etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 12:58
Anastasios Bakasetas için Olympiakos iddiası

'un ara transfer sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, oynadığı futbolla bordo-mavilileri kendisine hayran bırakmıştı.

Yunan 10 numara, attığı gollerle takımını zirve yarışında tutarken, Yunan basınından oyuncunun transferine ilişkin önemli bir iddia geldi.

OLYMPIAKOS'UN RADARINA GİRDİ
İddialara , Yunan futbol devi 'un radarına girdi. Kırmızı beyazlılar şu an için Trabzonspor'a resmi teklif sunmadı ancak sezon sonunda irtibata geçilebileceği kaydedildi.



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