Anastasios Bakasetas için Olympiakos iddiası

Trabzonspor'un ara transfer sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, oynadığı futbolla bordo-mavilileri kendisine hayran bırakmıştı.

Yunan 10 numara, attığı gollerle takımını zirve yarışında tutarken, Yunan basınından oyuncunun transferine ilişkin önemli bir iddia geldi.

OLYMPIAKOS'UN RADARINA GİRDİ

İddialara Anastasios Bakasetas, Yunan futbol devi Olympiakos'un radarına girdi. Kırmızı beyazlılar şu an için Trabzonspor'a resmi teklif sunmadı ancak sezon sonunda irtibata geçilebileceği kaydedildi.







