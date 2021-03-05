"FIFA'ya gidiyoruz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. MHK ve hakem kararlarını yorumlayan Ağaoğlu, "Göreve geleli üç sene olacak, son iki senede dört MHK değişti. Değişen bir şey yok. Bizim maçtan sonra üç gün içinde, üç hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal'e, Umut Meler'e ve Cüneyt Çakır'a. MHK şu mesajı verdi, 'Çok güzel maç yönettiniz, arkanızdayız. Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz" dedi.

3 HAKEM ATADILAR

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü? Üç gün önce (Trabzon-Fenerbahçe) neden kart göstermedin diyor o ifade. Bizim maçta bariz hata yapan üç hakemi birden, 'yürüyün arkanızdayız' der gibi tekrar atarsanız, dün (önceki gün) yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü. Allah'ın adaleti bazen gecikmiyor, 3 gün sonra tecelli etti."

BABADAN OĞULA

FIFA'ya gideceklerini açıklayan Ağaoğlu, "TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz. MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım. Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Bu düzen değişmeden ölmek istemiyorum. Avrupa'da hakemlik babadan- oğula geçmiyor. Bize anlatmasınlar" ifadesini kullandı.