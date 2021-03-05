Haberler Trabzonspor "FIFA'ya gidiyoruz"

"'ya gidiyoruz"

“TFF’yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile pazartesi ’ya şikayet edeceğiz. Bu sistem değişmeden ölmek istemiyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:23 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
"FIFA'ya gidiyoruz"

Başkan , maçının ardından konuştu. ve hakem kararlarını yorumlayan Ağaoğlu, "Göreve geleli üç sene olacak, son iki senede dört MHK değişti. Değişen bir şey yok. Bizim maçtan sonra üç gün içinde, üç hakeme de görev verildi. 'e, 'e ve 'a. MHK şu mesajı verdi, 'Çok güzel maç yönettiniz, arkanızdayız. Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz" dedi.

3 HAKEM ATADILAR

Ağaoğlu şöyle devam etti: "'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü? Üç gün önce (-) neden kart göstermedin diyor o ifade. Bizim maçta bariz hata yapan üç hakemi birden, 'yürüyün arkanızdayız' der gibi tekrar atarsanız, dün (önceki gün) yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü. Allah'ın adaleti bazen gecikmiyor, 3 gün sonra tecelli etti."

BABADAN OĞULA

'ya gideceklerini açıklayan Ağaoğlu, "TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz. MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım. Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Bu düzen değişmeden ölmek istemiyorum. 'da hakemlik babadan- oğula geçmiyor. Bize anlatmasınlar" ifadesini kullandı.

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