Abdullah Avcı, maçın ardından birçok konu hakkında konuştu. İşte Trabzonspor hocasının öne çıkan sözleri: "Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu maç eşik atlama maçıydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Günün sonunda bugün eşik olarak ne tarafa seyredeceğiz, o maçlardan biriydi. Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız. Taraftarlarımız yok ve bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Şehir destek oluyor bize. Oyuncularla bu yola devam. Güzel bir aileyiz. İnişler- çıkışlar olacak ama kazanma alışkanlığı için bu galibiyet önemliydi."