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Eşik atlama maçıydı

Avcı: maçından sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak hiç kolay olmuyor. Kazanma alışkanlığı için bu galibiyet çok önemliydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:07 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Eşik atlama maçıydı
, maçın ardından birçok konu hakkında konuştu. İşte hocasının öne çıkan sözleri: " maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu maç eşik atlama maçıydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Günün sonunda bugün eşik olarak ne tarafa seyredeceğiz, o maçlardan biriydi. Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız. Taraftarlarımız yok ve bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Şehir destek oluyor bize. Oyuncularla bu yola devam. Güzel bir aileyiz. İnişler- çıkışlar olacak ama kazanma alışkanlığı için bu galibiyet önemliydi."
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