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Dış sahada şahlandı

Bordo-mavili takım, ’yı da mağlup ederek deplasmanda bu sezon 29. puanını aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Dış sahada şahlandı
'de oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, altı beraberlik ve altı yenilgi alan , deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı. devi dış sahada 14 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 29 puan topladı. Deplasmanda 17 gol atıp 10 gol yiyen , artı yedi averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. ve 'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan bordo- mavililer, son beş dış saha maçında ise puan kaybetmedi.
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