Abdullah Avcı'dan flaş karar! Kasımpaşa - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece bir kez yenildi. Yedi maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, beş defa ise berabere kaldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbide alan Fırtına'nın bileği söz konusu maçın ardından dış sahada bükülmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde çıktığı dokuz deplasmanda yedi galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi dış sahada oynadığı son dört lig maçında ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde hiç mağlup olmadı.

GELENEK SÜRMELİ

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken, hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14. hafta, 17. hafta, 20. hafta ve 23. hafta salı-çarşamba- perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde en başarılı takım ise 4'te 4 yapan Trabzonspor oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADDADI, BRECKA, TOSIC, FLORENT, SADİKU, BISTROVİIC, DANNY, HARIS, YUSUF, VARGA

TRABZONSPOR: UĞURCAN,HÜSEYİN, HUGO, MARLON, BERAT, FLAVIO, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

FIRTINA 10-6 ÖNDE

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Fırtına kazandı. Kasımpaşa rakibini altı kez mağlup ederken, taraflar yedi kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

ÜÇ İSİM SINIRDA

Fırtına'nın bugün deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vitor Hugo, Edgar ve Abdulkadir Parmak sarı kart görürlerse gelecek hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ÜÇ OYUNCU YOK

Karadeniz ekibinde üç eksik oyuncu var. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi bugünkü maçta forma giyemeyecek.

GÖZLER BAKASETAS'TA

Devre arasında Aytemiz Alanya'dan Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, yeni takımının çıkışında başrolü oynayan isimdi. 27 yaşındaki maestro, bordo- mavililer adına 3 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe derbisinde ilk kez kaybetmişti. Yunan maestro bugün de takımın önemli kozlarından olacak.

PAŞA'DA SEKİZ EKSİK

Karadeniz devinin bugünkü rakibi Kasımpaşa'da sekiz eksik var. Luckassen kırmızı, Aytaç Kara ise sarı kart cezalısı. Sakatlıkları süren Hodzic, Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Koita da yok. Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

TEPKİ ÇEKEN ATAMA

Trabzon Fenerbahçe derbisinde hatalı kararlar veren ve bu nedenle hakem yorumcuları, futbolseverler tarafından eleştirilen Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'ı MHK kusurlu bulmadı. Derbiyi yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor-Çaykur Rize mücadelesine, VAR'daki Cüneyt Çakır da Ankaragücü- Galatasaray maçına VAR hakemi olarak atandı. Taraftarlar da sosyal medyadan "MHK hakemleri ödüllendirmiş" mesajlarını yazarak duruma tepkilerini dile getirdiler.