Abdullah Avcı: Yeni seri vakti!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan dördüncü sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi pazar günü Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, ligin 28. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz devinde tek hedef beyaz bir sayfa açmak ve seri başlatmak. Futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, "Fenerbahçe maçı geride kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kasımpaşa karşılaşması yeni başlangıç için önemli bir fırsat. Yeniden kazanma alışkanlığını yakalamamız ve bizi destekleyen milyonlarca taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Zirve yarışından kopmayalım" diye konuştular.

DAHA GELİŞMELİYİZ

Abdullah Avcı da Kasımpaşa maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Fenerbahçe yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada "Biz bu zamana kadar kazanarak geldik. Yine oyunu geliştirmeye, kazanma alışkanlığını tekrar elde etmeye çalışacağız" diyen tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa sınavı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan gelişen oyunumuzu devam ettirmek. Biz iyi yoldayız. Bunu hep söylüyoruz. Yükselişimizin önüne geçmek için rakipler ellerinden geleni yapacaktır. Bir yenilgiyle her şey bitmedi. Şimdi yeni bir seri başlatma vakti. Kasımpaşa karşısında daha dikkatli, istekli ve arzulu futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılmalıyız."