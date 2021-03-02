Ekuban kayıplarda

Bordo-mavili ekibin hücumdaki en büyük silahlarından Caleb Ekuban bir durdu bir durdu. Ganalı yıldız, Abdullah Avcı göreve geldiğinde başarılı bir grafik sergilemişti ancak 26 yaşındaki futbolcu adeta stop etti. Özellikle Fenerbahçe karşısındaki performansı eleştiri topladı. 75 dakika sahada kalan Ekuban sadece 29 defa topla buluşabildi. Hiç etkili olamadı.

KANADI SEVEMEDİ

Caleb Ekuban'ın performansındaki düşüşün ardından "Yerini mi beğenmiyor" yorumları yapıldı. Ganalı yıldızın kanatta değil direkt forvette oynamak istediği kaydedildi. Onun hücum performansı düştükçe bordo-mavillier de gol bulmakta bir hayli zorlanıyor.