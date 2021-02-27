Trabzonspor'da testler temiz çıktı

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesinde başlayan koronavirüs mücadelesi sürüyor. İstanbul deplasmanında zorlu randevuya 4. kalecisi Kağan Moradaoğlu ile çıkmak zorunda kalan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'an müjde önceki gün gelmişti. Gözler dünkü testlere çevrilmişti. 3 iyi haber geldi. 2 oyuncunun durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

İşte Trabzonspor'da sabah 10.00'da başlayan test sonuçları:

MAJID HOSSEINI: Testi negatif çıktı. Fenerbahçe maçında forma giyebilir.

ERCE KARDEŞLER: Testi negatif çıktı. Fenerbahçe maçında forma giyebilir.

LEWIS BAKER: Testi negatif çıktı. Fenerbahçe maçında forma giyebilir.

VITOR HUGO: Brezilyalı stoperin ilk test bulguları yetersiz çıkmıştı. Hugo tekrar teste tabii tutuldu. İkinci testi negatif çıktı. Derbide oynayabilecek.

MARLON: Takımda koronavirüsün bulaştığı son isimdi. Karantina süresi bugün doluyor. Dünkü testlere girmedi. Bugün ona yapılacak test sonrası durumu netleşecek.

İDMANA DEVAM

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin 1.5 saat süren antrenmanı bir hayli keyifli geçti. Oyuncular çift kale maçta çok hırslıydılar. Avcı da dev derbi öncesi öğrencilerinin bu istekli hallerinden dolayı bir hayli memnun.

KADRO DEĞİŞEBİLİR

Abdullah Avcı kazanan kadroyu mümkün olduğunda bozmak istemiyordu ancak buna biraz da test sonuçlar karar veriyor. Marlon bugün teste girecek, sonucu negatif çıkarsa fizik gücü ölçülecek. Antrenman eksiği bulunan oyuncuyla ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek. Testi negatif çıkmaz veya fizik gücü istenilen seviyede olmazsa usta hoca mecburen rotasyona gidecek.