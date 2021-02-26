Abdullah Avcı'dan rakiplere net mesaj: Korku salacağız

Trabzonspor'un son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim olan Abdullah Avcı, hayalindeki Trabzonspor için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bordo-mavili takımın başında çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan tecrübeli hoca, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiyi de kazanmanın planlarını yapıyor. Şenol Güneş Stadı'nda takımının başında çıktığı ilk derbide Galatasaray'a kaybeden Avcı, bu kez üç puan istiyor. Bu konuda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan ve üst üste aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için bu maçı mutlaka kazanmalarını söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, özellikle "İç sahada puan kaybetme devri bitmeli" uyarısını yapıyor.

BURASI TRABZONSPOR

Bunu geçmiş yıllardan örneklerle futbolcularına anlatan kurt hoca, "Trabzonspor'un kupalar kazandığı yıllarda rakipler Trabzon'a gelirken endişeli olurlardı. Çünkü Trabzon'dan puan çıkarmak çok zordu. Yine o günlere dönmek bizim elimizde. Burası Trabzonspor" dediği belirlendi. Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Ligin boyu kısalmaya başladı ve artık kaybedilen puanların telafisi olmaz. Fenerbahçe derbisi bu anlamda da büyük önem taşıyor. Camiamız açısından önemi de farklı" diye konuştu. Bu arada son haftalarda yalanan çıkış sonrası kulübün efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takan Avcı, oyuncularına efsane ruhu bu şekilde aşılamaya başlamıştı