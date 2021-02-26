Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan rakiplere net mesaj: Korku salacağız

'dan rakiplere net mesaj: Korku salacağız

“Eskiden takımlar ’a endişe içinde gelirdi. Çünkü buradan puan almak çok zordu. Yine aynısını yapacağız. F.Bahçe derbisi bu anlamda da çok önemli. Mutlaka kazanmalıyız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:04 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:37
Abdullah Avcı'dan rakiplere net mesaj: Korku salacağız

'un son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim olan , hayalindeki Trabzonspor için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bordo-mavili takımın başında çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan tecrübeli hoca, pazar günü ile oynanacak olan derbiyi de kazanmanın planlarını yapıyor. 'nda takımının başında çıktığı ilk derbide 'a kaybeden Avcı, bu kez üç puan istiyor. Bu konuda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan ve üst üste aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için bu maçı mutlaka kazanmalarını söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, özellikle "İç sahada puan kaybetme devri bitmeli" uyarısını yapıyor.

BURASI TRABZONSPOR

Bunu geçmiş yıllardan örneklerle futbolcularına anlatan kurt hoca, "Trabzonspor'un kupalar kazandığı yıllarda rakipler 'a gelirken endişeli olurlardı. Çünkü Trabzon'dan puan çıkarmak çok zordu. Yine o günlere dönmek bizim elimizde. Burası Trabzonspor" dediği belirlendi. Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Ligin boyu kısalmaya başladı ve artık kaybedilen puanların telafisi olmaz. bu anlamda da büyük önem taşıyor. Camiamız açısından önemi de farklı" diye konuştu. Bu arada son haftalarda yalanan çıkış sonrası kulübün efsane teknik direktörleri ve 'den esinlenerek kasket takan Avcı, oyuncularına efsane ruhu bu şekilde aşılamaya başlamıştı

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