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teşekkür etti

Brezilyalı orta saha, büyükannesinin vefatı nedeniyle taraftarlardan gelen başsağlığı mesajlarına teşekkür etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Flavio teşekkür etti
Brezilyalı orta saha, büyükannesinin vefatı nedeniyle taraftarlardan gelen başsağlığı mesajlarına teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan , "Vefat eden büyükannem ile ilgili aldığım binlerce mesaj için ne kadar teşekkür etsem az kalır. Desteğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep birlikte çok güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.
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