Flavio teşekkür etti

Brezilyalı orta saha, büyükannesinin vefatı nedeniyle taraftarlardan gelen başsağlığı mesajlarına teşekkür etti.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:50Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Brezilyalıorta saha, büyükannesininvefatı nedeniyletaraftarlardangelen başsağlığımesajlarına teşekküretti. Sosyalmedya hesabındanbir açıklama yapanFlavio, "Vefat eden büyükannemile ilgili aldığımbinlerce mesaj için nekadar teşekkür etsem az kalır.Desteğiniz için sonsuz teşekkürler.Hep birlikte çok güçlü biraileyiz" ifadelerini kullandı.