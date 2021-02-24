Forma savaşları!

Karadeniz devinde forma tam anlamıyla aslanın ağzında… Hasta, sakat ve cezalı oyuncuların olduğu Başakşehir maçında formayı kapan isimler F.Bahçe derbisinde de oynamak istiyor. Kart cezalısı Nwakaeme'nin yokluğunda görev yapan Yunus Mallı 11'deki yerini garantilemenin peşinde. Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak'ın dönüşüyle orta sahadaki durum iyice kızıştı.

Bu bölgede Berat garanti gibi ancak Baker, Parmak ve Flavio arasında üst düzey bir rekabet yaşanıyor. Karantina sürecini atlatan sağ bek Serkan Asan, Kamil Ahmet ile yarışırken, sol bekte ise cuma günü karantina süreci tamamlanacak Marlon, genç Faruk Can'dan formayı almaya çalışacak.