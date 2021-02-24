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Forma savaşları!

'da forma tam anlamıyla aslanın ağzında… Hasta, sakat ve cezalı oyuncuların olduğu maçında formayı kapan isimler F.Bahçe derbisinde de oynamak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Forma savaşları!

Karadeniz devinde forma tam anlamıyla aslanın ağzında… Hasta, sakat ve cezalı oyuncuların olduğu maçında formayı kapan isimler F.Bahçe derbisinde de oynamak istiyor. Kart cezalısı 'nin yokluğunda görev yapan 11'deki yerini garantilemenin peşinde. Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak'ın dönüşüyle orta sahadaki durum iyice kızıştı.

Bu bölgede Berat garanti gibi ancak , Parmak ve arasında üst düzey bir rekabet yaşanıyor. Karantina sürecini atlatan sağ bek , ile yarışırken, sol bekte ise cuma günü karantina süreci tamamlanacak , genç 'dan formayı almaya çalışacak.

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