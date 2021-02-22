En büyük hayalimdi

Faruk Can Genç, Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybeden amcasının kariyerini belirlediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu "Hep bu formayı hayal ettim. Henüz yolun başındayım. Sözleşme imzalar imzalamaz amcamın mezarına gitmiştim. Çok çalışarak taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkı vermek istiyorum" diye konuştu.



17 Nisan 1997: Amca Faruk Genç, Kocaeli-Trabzonspor Türkiye Kupası finalinden dönerken Ankara'daki kazada yaşamını yitirdi.

16 Şubat 2000: Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe, yaşamını yitiren amcası Faruk'un adı konuldu.

2008: Faruk Can Genç, 8 yaşında Trabzonspor altyapı seçmelerini kazandı.

19 Şubat 2021: Kupada Adana Demir'e karşı oynamıştı. Süper Lig'de ilk defa Başakşehir maçında Trabzonspor formasını taşıdı.

