Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha corona virüsü test sonucu pozitif

Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun daha corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bordo mavililerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır."



SAYI 7'YE YÜKSELDİ

Bununla beraber Trabzonspor'da corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye çıktı.