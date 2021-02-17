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'da 1 futbolcunun daha corona virüsü test sonucu pozitif

'da 1 futbolcunun daha corona virüsü () test sonucu pozitif çıktı. Bununla beraber corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:25
Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha corona virüsü test sonucu pozitif

Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun daha corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bordo mavililerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır."

SAYI 7'YE YÜKSELDİ
Bununla beraber Trabzonspor'da corona virüsü () test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye çıktı.

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