Trabzonspor - Denizlispor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Trabzonspor - Denizlispor maçıyla kapandı. Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ı da devirerek büyük sükse yapan Trabzonspor, konuk ettiği Denizlispor'u da eli boş yolladı.

Bordo-mavililer zaman zaman zorlandığı mücadeleyi, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın 61. dakikada attığı golle 1-0 kazanıp galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan yıldız böylece, Trabzonspor formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ve zirve takibini sürdüren Karadeniz Fırtınası, puanını da 39'a yükseltip 4. sıraya tırmandı.

Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Horozlar ise haftayı 17 puanla son sırada kapattı.