Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Denizlispor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de müthiş bir form grafiği yakalayan , 23. haftanın kapanış maçında ağırladığı son sıradaki 'u 1-0 mağlup edip üst üste 4. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran bordo-mavililere üç puanı getiren golü 61. dakikada yeni transfer kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:11
Trabzonspor - Denizlispor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 23. haftanın perdesi - maçıyla kapandı. zaferinin ardından 'ı da devirerek büyük sükse yapan Trabzonspor, konuk ettiği Denizlispor'u da eli boş yolladı.

Bordo-mavililer zaman zaman zorlandığı mücadeleyi, yeni transferi 'ın 61. dakikada attığı golle 1-0 kazanıp galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan yıldız böylece, Trabzonspor formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ve zirve takibini sürdüren , puanını da 39'a yükseltip 4. sıraya tırmandı.

Son 5 maçta 4. yenilgisini alan ise haftayı 17 puanla son sırada kapattı.

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