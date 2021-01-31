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Nwakaeme’den duygu dolu bir ziyaret

ekibinin yıldızı yaşadığı. Rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece Nijeryalı oyuncunun videolarına tepki veren 'ü ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Nwakaeme’den duygu dolu bir ziyaret

ekibinin yıldızı yaşadığı. Rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece Nijeryalı oyuncunun videolarına tepki veren 'ü ziyaret etti. 31 yaşındaki yıldız, 'yı da Yusuf'a götürdü ve birlikte fotoğraf çekildiler. Resmi hesaplardan "Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf. Sen Nwakaeme ile buluşmak istersin de o sana gelmez mi" ifadeleri paylaşıldı.

Fırtına'nın paylaştığı videoda Yusuf'un başında Fotomaç'ın verdiği "Süper Şampiyon, Şampiyonluk " posterleri asılı.

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