Nwakaeme’den duygu dolu bir ziyaret

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme yaşadığı. Rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece Nijeryalı oyuncunun videolarına tepki veren Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti. 31 yaşındaki yıldız, Süper Kupa'yı da Yusuf'a götürdü ve birlikte fotoğraf çekildiler. Resmi hesaplardan "Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf. Sen Nwakaeme ile buluşmak istersin de o sana gelmez mi" ifadeleri paylaşıldı.

Fırtına'nın paylaştığı videoda Yusuf'un başında Fotomaç'ın verdiği "Süper Şampiyon, Şampiyonluk Trabzonspor" posterleri asılı.