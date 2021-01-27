Pereira göz yaşlarıyla

Bordo-mavili ekiple yollarını ayrılan Joao Pereira'nın dün tesislerdeki vedasında göz yaşları içinde kaldığı öğrenildi. Portekizli efsane sağ bekin ayrılığı taraftarı da üzdü. Bazı bordo-mavili taraftarlar pankart açarak Pereira'ya veda ettiler. 36 yaşındaki oyuncu da bu büyük sevgiye teşekkür etti.

BİTMEMİŞ AŞK

Pereira yayınladığı mesajda şunları söyledi: Adanmışlık, çalışma, savaş, profesyonellik karakter ve daha birçok şeyle geçen, tamamlanmamış bir 4 yıldı. Trabzonspor her zaman bizim evimiz olarak kalacak. Bu bitmemiş bir aşk hikayesi. Trabzon'da yaşadıklarımı ve buranın insanını unutmayacağım"

ALLAH BU TOPRAĞI HEP KORUSUN

Karadeniz ekibinden ayrılan Joao Pereira gibi eşi Natacha da çok üzgündü. Pereira'nın eşi "Burada bize yabancı gibi değil Trabzonlu bir aile gibi davrandılar. Kalbimin en derinliklerinden sizlere teşekkür ediyorum. Allah bu toprağı hep korusun" ifadelerini kullandı.