Haberler Trabzonspor İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

yönetimi, Abdullah Avcı’nın çok istediği için bastırıyor. Maç sonunda Başakşehirli idarecilerle pazarlıklar hızlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:15 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

Art arta maçlar oynarken transfer harekatını da sürdüren Karadeniz devinde gözler 'da.

İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

Abdullah Avcı'nın çok istediği, taraftarın da sosyal medyada sürekli güncel tutup kadroya katılması için yanıp tutuştuğu Boşnak yıldızın transferinde bugün kritik gün.

İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

ve Başakşehir idarecileri finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya gelecekler.

İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

Bordo-mavililerin, maç sonunda Başakşehir yönetimiyle masaya oturarak 30 yaşındaki oyuncu için süren pazarlıkları hızlandırması bekleniyor.

İstanbul'da transfer zirvesi! Önce maç sonra Visca

Daha önce 2 defa 'un kapısından dönen 'nın da bu transferi çok istemesi Karadeniz ekibinin elini kolaylaştırıyor.

SON DAKİKA