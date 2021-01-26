Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçı A Spor'da!

Saygı gösterdiler, saygı gördüler... Ve sonunda zafere ulaştılar...
Bir tarafta Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir...
Diğer tarafta Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor...
"Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür…" Bu kupayı almak için şampiyonu devirmek zorundasın!
Medipol Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçı 27 Ocak Çarşamba saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan naklen Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da...
Yayın Tarihi : 27 Ocak 2021 | Çarşamba
Yayın Saati : 20:45 | Canlı