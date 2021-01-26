Haberler Trabzonspor Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçı A Spor'da!

Başakşehir - maçı 'da!

Süper Lig'in son şampiyonu ile son Türkiye Kupası sahibi , 'da karşı karşıya gelecek. Mücadele naklen ve sadece 'dan ekranlara gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 11:47
Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçı A Spor'da!
Yarıştılar... Savaştılar...

Saygı gösterdiler, saygı gördüler... Ve sonunda zafere ulaştılar...

Bir tarafta Süper Lig'in şampiyonu ...

Diğer tarafta Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ...

"Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür…" Bu kupayı almak için şampiyonu devirmek zorundasın!

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan naklen Türkiye'nin spor kanalı 'da...

Yayın Tarihi : 27 Ocak 2021 | Çarşamba
Yayın Saati : 20:45 | Canlı
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