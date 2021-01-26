Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı, A Takım seviyesinde henüz kupa kaldıramadı. Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray bünyesinde PAF takım şampiyonluğu yaşarken, U-17 Milli Takımı'nı da Avrupa Şampiyonluğuna taşımıştı. Türkiye Kupası'nı finalde iki defa kaybeden Avcı, Trabzonspor'un başında Başakşehir'i devirerek Süper Kupa'yı hedefliyor.
Avcı ilk peşinde
Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Süper Kupa'yı alarak kariyerinde bir ilki yaşamayı hedefliyor. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50