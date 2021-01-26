Haberler Trabzonspor Avcı ilk peşinde

Avcı ilk peşinde

'un tecrübeli çalıştırıcısı , 'yı alarak kariyerinde bir ilki yaşamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
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