Rose'da fiyat arttı!

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Karadeniz ekibinin, Danny Rose'a 3.5 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Hem sol bekte hem de orta sahanın solunda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde gelecek sezon 1 milyon 250 bin euro kazanacak.