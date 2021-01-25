Haberler Trabzonspor Rose'da fiyat arttı!

Rose'da fiyat arttı!

30 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini artırdı Yarım sezonluk rakam 500 binden 650 bin euro’ya yükseltildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

Transferde yakın zamanda hareketli günler geçirmeye aday olan , Tottenham'ın tecrübeli oyuncusu 'u almak için baskısını artırdı.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

Karadeniz temsilcisi 30 yaşındaki oyuncuya yaptığı yarım sezonluk 500 bin euro'yu bulan teklifini artırdı.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

Bordo-mavililerin yeni önerisi 650 bin euro oldu. Bunda en büyük etken oyuncunun Tottenham'dan bedelsiz çıkışına izin verilmesi.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

İngiliz ekibi, sezon sonu kontratı biten Rose için bonservis bedeli istemeyince Fırtına da oyuncuya teklifini yükseltebildi.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Karadeniz ekibinin, 'a 3.5 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Hem sol bekte hem de orta sahanın solunda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde gelecek sezon 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

İNGİLİZLERE GÖRE İŞ BİTTİ

cephesinde transferinde bunlar yaşanırken İngiltere'ye bakılınca iş bitti. Ada medyası, 30 yaşındaki oyuncuya kolajla bordo-mavili formayı giydirerek transferin kısa süre içinde tamamlanacağını yazdı.

Trabzonspor'dan flaş Danny Rose kararı! Transfer ve teklif...

Rose 6 farklı takımda 286 maçta forma giydi. 11 gol attı, 32 asist yaptı. 43 gole direkt etkisi oldu.

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