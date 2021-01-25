Ekuban elmas gibi

Ganalı yıldız, Trabzonspor döneminde en iyi sezonlarından birini yaşıyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:19Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ganalı yıldız, Trabzonspor döneminde en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Daha önce sezonları en fazla 5'er golle tamamlayan Caleb Ekuban henüz ilk devrede rakip ağları 6 defa sarsmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncunun bu performansı değerine de değer katıyor. Bordo-mavililere gelmeden önce 500 bin euro bonservis bedeli biçilen Ekuban için şimdi istenen rakam 5.5 milyon euro.