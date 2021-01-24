Tam yol ileri

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde keyifli günler geçiriyor. Usta hocanın önderliğinde kazanarak yoluna devam eden Karadeniz Fırtınası, Gençlerbirliği engelini de aştı. Maça dengeli bir oyunla başlayan bordo-mavililer, Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban'ın akıllı verkacı sonucu öne geçti. Ekuban'ın ölçülü pasında Djaniny topla buluştu, kaleciyi geçip ağları havalandırdı: 0-1.



ŞİMDİ GÖZÜ DERBİDE

Karadeniz devi ikinci devrede de galibiyete odaklı oyununu sürdürdü. Nwakaeme'nin asistinde Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2 farkı bulan Trabzonspor rahatlamışken, Hosseini penaltıya sebep oldu. Maçın son bölümü heyecanlı olsa da bordo-mavililer 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı. Fırtına puanını 33'e yükselterek zirvedeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.



FLAVIO VE BERAT 11'DE

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği deplasmanında Konyaspor karşılaşmasından 2 ismi mecburen değiştirmek zorunda kaldı. Cezalı duruma düşen Lewis Baker ile sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerlerine yeni transfer Berat Özdemir ile Flavio forma giydi.



HOSSEİNİ ŞAŞIRTTI

Bordo-mavililerde Majid Hosseini 83. dakikada oyuna girdi, 85'te penaltıya sebep oldu. Bomboş durumda meşin yuvarlağı geri oynadığı pozisyon penaltıyla sonuçlandı. Karadeniz Fırtınası karşılaşmanın kalan kısa bölümünde sıkıntı yaşadı.



ÇOK İYİ OYUNCU

Abdulkadir Parmak maç sonunda takım arkadaşı Berat Özdemir'i övdü. Başarılı orta saha oyuncusu, "Berat ile ilk defa oynadım. Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. İnşallah onu gelecek yıllarda Avrupa'da da izleriz. Bize büyük güç kattı" diye konuştu.