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Tam yol ileri

Avcı yönetiminde şahlanan deplasmanda ’ı da mağlup etti. 3 puana uzanarak Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 00:35 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Tam yol ileri

Süper Lig'de sezona kötü başlayan , yönetiminde keyifli günler geçiriyor. Usta hocanın önderliğinde kazanarak yoluna devam eden , engelini de aştı. Maça dengeli bir oyunla başlayan bordo-mavililer, Semedo ve Caleb 'ın akıllı verkacı sonucu öne geçti. Ekuban'ın ölçülü pasında Djaniny topla buluştu, kaleciyi geçip ağları havalandırdı: 0-1.

ŞİMDİ GÖZÜ DERBİDE
ikinci devrede de galibiyete odaklı oyununu sürdürdü. 'nin asistinde Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2 farkı bulan Trabzonspor rahatlamışken, penaltıya sebep oldu. Maçın son bölümü heyecanlı olsa da bordo-mavililer 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı. Fırtına puanını 33'e yükselterek zirvedeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

FLAVIO VE BERAT 11'DE
Teknik direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği deplasmanında Konyaspor karşılaşmasından 2 ismi mecburen değiştirmek zorunda kaldı. Cezalı duruma düşen Lewis Baker ile sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerlerine yeni transfer Berat Özdemir ile Flavio forma giydi.

HOSSEİNİ ŞAŞIRTTI
Bordo-mavililerde Majid Hosseini 83. dakikada oyuna girdi, 85'te penaltıya sebep oldu. Bomboş durumda meşin yuvarlağı geri oynadığı pozisyon penaltıyla sonuçlandı. Karadeniz Fırtınası karşılaşmanın kalan kısa bölümünde sıkıntı yaşadı.

ÇOK İYİ OYUNCU
Abdulkadir Parmak maç sonunda takım arkadaşı Berat Özdemir'i övdü. Başarılı orta saha oyuncusu, "Berat ile ilk defa oynadım. Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. İnşallah onu gelecek yıllarda Avrupa'da da izleriz. Bize büyük güç kattı" diye konuştu.

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