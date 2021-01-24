Ekuban rekor kırdı

Karadeniz devinin Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ettiği mücadeleye Ekuban damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu mükemmel oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi. Djaniny Semedo'nun attığı golde meşin yuvarlağı takım arkadaşının önüne ölçülü şekilde bıraktı. Ardından da Nwakaeme'nin pasında meşin yuvarlağı iyi kontrol ederek sert bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı.



Başarılı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde bir sezonda en fazla 5 gol kaydetmişti. Dün Gençlerbirliği mücadelesinde ağları havalandırarak ilk defa 6 gole ulaştı. BB Erzurumspor, Sivasspor, Ç.Rizespor, Karagümrük ve Göztepe'ye gol atan Ekuban, G.Birliği maçında da fileleri havalandırarak rekor kırdı. Ekuban maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Kazanarak devam ediyoruz" diye konuştu.