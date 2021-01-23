Haberler Trabzonspor Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI

'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Düşme hattındaki Başkent ekibi, güçlü rakibini devirip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililer de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligi zirvesini ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:56
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Düşme hattındaki Başkent ekibi, güçlü rakibini devirip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililer de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR CANLI


GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: , Ömürcan, Arda, , , , , Candeias, , Furman, Sio

Trabzonspor: , Serkan, , , , Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, , Djaniny

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Gençlerbirliği ile karşılaşan bordo-mavililerde, iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve , Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 'a karşı forma giyemeyecek.

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