Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Düşme hattındaki Başkent ekibi, güçlü rakibini devirip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililer de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR CANLI





GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Sio

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Gençlerbirliği ile karşılaşan bordo-mavililerde, iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.