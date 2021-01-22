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'dan Edera atağı!

basını, Karadeniz devinin 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu ’yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında harekete geçtiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Edera atağı!

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 'nden 'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren 'un, Seri A kulübü 'dan 'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre bordomavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Genç futbolcu için ekibi de devrede.

İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Torıno'da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Edera, gol ve asist kaydedemedi. Karadeniz devi, Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak. 1,74 boyunda olan futbolcu sol ayağını da etkili kullanması dikkat çekiyor. Edera kariyeri boyunca Torino, , ve formalarını giydi. 'nın bütün alt kategorilerinde görev yapan genç futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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