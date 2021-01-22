Trabzonspor'dan Edera atağı!

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, İtalya Seri A kulübü Torino'dan Simone Edera'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre bordomavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Genç futbolcu için İtalya Seri B ekibi Lecce de devrede.

İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Torıno'da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Edera, gol ve asist kaydedemedi. Karadeniz devi, Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak. 1,74 boyunda olan futbolcu sol ayağını da etkili kullanması dikkat çekiyor. Edera kariyeri boyunca Torino, Venezia, Parma ve Bologna formalarını giydi. İtalya Milli Takımı'nın bütün alt kategorilerinde görev yapan genç futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2023'te sona erecek.