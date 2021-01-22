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'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdulkadir Parmak’ın maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:39
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

, 'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdulkadir Parmak'ın bu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Teknik Direktör yönetiminde saat 13.30'da 'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kadro dışı bırakılan 'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. Abdulkadir Parmak ise takımdan ayrı çalıştı.

PARMAK İÇİN SON KARAR VERİLECEK
Trabzonspor'da son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak'ın Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına, yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek. 'in de cezası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada bordo-mavililerde orta sahada alternatif sorunu yaşanırken, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu maçta orta sahayı , ve 'ten oluşturabileceği, ayrıca kadroya altyapıdan bazı isimleri de dahil edebileceği kaydedildi.
Trabzonspor, yarın saat 16.00'da 'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.


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