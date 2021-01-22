İstikrar abideleri Uğurcan ve Edgar

Fırtına'da 20 haftalık periyotta 18 maçta 1620 dakika ile kaleci Uğurcan takımın en çok süre alan oyuncusu olurken, onu 19 maçta 1570 dakika sahada kalan stoper Edgar Ie takip etti. Baker 17 maçta 1474, Marlon 16 maçta 1435, Nwakaeme 15 maçta 1317, Serkan Asan 17 maçta 1293, Ömür 16 maçta 1254, Parmak 15 maçta 1169, Ekuban 13 maçta 1105 ve Hugo 12 maçta 1057 ile en çok forma giyen isim oldu.

11 İSİM BİNİN ALTINDA KALDI

Bordo-mavililerde 11 oyuncu 20 haftada bin dakikanın altında süre aldı. Flavio 14 maçta 928 dakika, Afobe 17 maçta 895, Djaniny 13 müsabakada 741, Pereira 8 karşılaşmada 516, Kamil 10 maçta 410, Hüseyin 4 karşılaşmada 355, Hosseini 6 karşılaşmada 300, Yusuf 8 karşılaşmada 221, Safa 6 karşılaşmada 102, Erce 1 karşılaşmada 90, Plaza ligde 2 maçta oynadı.

NWAKAEME FARKINI GÖSTERDİ

Süper Lig'de 20 haftada skora en çok katkı sağlayan isim Nwakaeme oldu. Nijeryalı 5 gol 3 asist, Ekuban 5 gol 1 asist, Afobe 4 gol, Abdülkadir Ömür 1 gol 3 asist, Baker 1 gol 3 asist, Serkan Asan 1 gol 2 asist, Djaniny 2 gol, Flavio 1 gol 1 asist, Hugo 1 gol, Hüseyin 1 asist, Marlon 1 asist ve Joao Pereira da 1 asistle ligde skora katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

FLAVIO, PEREIRA VE BAKER

20 haftalık periyotta en çok kart gören isim 3 sarı kart ve iki kırmızı kart ile Flavio oldu. Flavio'yu 4'er sarı kart ile Pereira ile Baker takip etti. Kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek bu iki oyuncunun ardından takımda en çok kart gören isimler 3'er sarı kart ile Abdulkadir Parmak ve Kamil oldu.

HOSSEINI TAKIMA KATILDI

Fırtına, yarın G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyunculara toparlanma testi yapıldı. Ardından dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, şut çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Sakatlığı geçen Hosseini de takıma katıldı.