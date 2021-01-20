Trabzonsporlu Joao Pereira kararını verdi

Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yaşanan sürece son noktayı koydu.

Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbola devam etmek istediğini duyurdu.

Abdullah Avcı'nın tecrübeli futbolcuya hocalık teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

"O DÖRT ÇİZGİNİN İÇİNDE DEVAM EDECEĞİM"

Pereira yaptığı duyuru paylaşımında "Öncelikle son günlerde aldığım onbinlerce mesaja teşekkür etmek istiyorum , her türden mesaj aldım , ama en çok da destek, takdir ve saygı mesajları aldım. Sadece bana değil, aileme de gösterilen böylesi bir sevgiye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Daha önce oynadığım takımlarda da taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştüm, ancak buradaki sevgiyi tarif etmekte dahi zorlanıyorum. Bugün sizlere Antalyaspor maçında da olduğu gibi, saha içerisinde bir şekilde takıma yardımcı olabileceğimi gösterdiğim sürece, her sabah uyandığımda, o bitmeyen, antrenman yapma isteğiyle uyandığım sürece, futbol oynamaya devam ettiren o devasa tutkum devam ettiği sürece, bu işi tüm benliğimle yapma aşkım devam ettiği sürece, ve her şeyden en önemlisi fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum.Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.