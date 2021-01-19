Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Papu Gomez bombası

'dan bombası

Bordo-mavililer, 32 yaşındaki yıldız için Atalanta’ya bonuslarla 4 milyon euro önerdi. İtalyanlar’ın teklifin artırılmasını istediği, temasların sürdüğü bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetimi ses getirecek bir hamlede bulundu.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Bordo-mavililer, Atalanta'da kadro dışı kalan kaptan 'e teklif yaptı. Oyuncunun kulübüne bonuslarla birlikte 4 milyon euro önerilirken, Gomez'e de yıllık 2.2 milyon euro teklif edildi.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Arjantinli futbolcunun kontratında ayrıca Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 250 bin euro, ligdeki konuma göre ekstra 100 bin euro gibi bonuslar da yer alacak.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

TALİPLERİ FAZLA

'e yapılan resmi teklifin belgesi sosyal medyaya da düşerken Atalanta kulübünün bonservis beklentisinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Futbolcuya da İtalya içerisinden 4-5 milyon euro'luk teklifler geldiği ifade edildi. Bordo- mavili yönetim ise teklifin basına sızmasına tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Gomez'in Türkiye'ye gelme fikrine çok sıcak bakmadığı ancak düşünmek için süre istediği bildirildi. Beşiktaş'ın da oyuncuya bir ilgisinin olduğu iddia ediliyor.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Kariyerinde Atalanta, Catania, Arsenal (Arjantin), Club Atletico San Lorenzo ve Metalist Kharkiv takımlarındı forma giyen , 543 maça çıkıp 105 gol atarken 106 tane de asist gerçekleştirdi. 5 kez Arjantin Milli Takımı'nda yer alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti. Gomez on numara ve forvet arkası mevkilerinde forma giyebiliyor.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

ÖMÜR'LE TAKAS İDDİASI!

Atalanta'nın da Abdülkadir Ömür'le ilgilenmesi Papu GomezÖmür takası iddialarını gündeme getirdi.

Trabzonspor'dan Papu Gomez'e 10 numara teklif!

Ancak böyle bir takası şu an itibarıyla düşünmüyor. İtalyan kulübünden devre arası için Ömür'le ilgili resmi bir teklif gelmemesi nedeniyle, bordo-mavili yönetim direkt olarak oyuncuyu satın alma girişiminde bulundu. Atalanta'nın Trabzonspor'a teklifin düşük olduğuyla ilgili bir geri dönüş yaptığı, temasların sürdüğü öğrenildi.

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