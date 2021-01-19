Kariyerinde Atalanta, Catania, Arsenal (Arjantin), Club Atletico San Lorenzo ve Metalist Kharkiv takımlarındı forma giyen Papu Gomez , 543 maça çıkıp 105 gol atarken 106 tane de asist gerçekleştirdi. 5 kez Arjantin Milli Takımı'nda yer alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti. Gomez on numara ve forvet arkası mevkilerinde forma giyebiliyor.

Ancak Trabzonspor böyle bir takası şu an itibarıyla düşünmüyor. İtalyan kulübünden devre arası için Ömür'le ilgili resmi bir teklif gelmemesi nedeniyle, bordo-mavili yönetim direkt olarak oyuncuyu satın alma girişiminde bulundu. Atalanta'nın Trabzonspor'a teklifin düşük olduğuyla ilgili bir geri dönüş yaptığı, temasların sürdüğü öğrenildi.