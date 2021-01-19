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- Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında , evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıraları zorlamak istiyor. Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 19:05
Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets

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